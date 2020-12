Mariana Rios de Mamãe Noel no Pole Dance Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 22:03

Apesar do fim do noivado com Lucas Kalil no início do mês de dezembro, Mariana Rios revelou que pretende comemorar as festas do final de ano. A atriz e apresentadora até deu um provinha de que já estrou no clima do Natal ao compartilhar um #tbt especial de um vídeo onde aparece vestida de Mamãe Noel. Linda e sensual, Mariana dança no Pole Dance ao som do clássico 'Jingle Bell Rocks'. Mariana também publicou fotos de um recente ensaio sensual com maiô cavadíssimo provando que está com tudo em cima.













Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)