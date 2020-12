Gabi Martins grava DVD em São Paulo Ag. News

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 13:42 | Atualizado 11/12/2020 14:01

Esta colunista não aguenta mais receber mensagens de integrantes do fandom 'Guibi', grupo de fãs dos ex-BBB's Gui Napolitano e Gabi Martins, que foi criado ainda quando os dois formavam um casal no 'BBB 20'. Os fãs do ex-casal estão indignados com as especulações de que Gabi estaria vivendo um romance com o cantor Tierry e com alguns prints que vazaram recentemente - que Gabi e sua equipe garantem serem falsos. Os prints em questão apontam uma suposta conversa entre Gabi e Tierry, seu colega de DVD, na qual o cantor diz que um dos motivos que o levou a terminar seu casamento com a mãe de seu filho, Lorena Allveis, seria seus sentimentos por Gabi.

Há dias o fandom vem especulando o romance entre Gabi e Tierry, mas somente após um registro da cantora no Instagram stories, no qual o fundo de tela do celular dela aparece, é que a coisa toda virou uma verdadeira rebelião dos 'Guibis'. Na tela de fundo do smartphone da Gabi estava uma foto da cantora beijando um homem. O fato da boca do rapaz da imagem ser bem parecida com a do Tierry foi o suficiente para os 'Guibis' começarem a acusar Gabi Martins de ter traído o Gui Napolitano. As especulações ganharam ainda mais força após o Gui Napolitano ter deixado de seguir o Tierry nas redes sociais.

Apesar de Gabi sempre ter negado que voltou a viver um affair com ex depois que saiu da casa mais vigiada do Brasil, fontes seguras garantiram à esta colunista que eles estavam, sim, juntos durante um período e, Guilherme, inclusive, chegou a presentear Gabi com um colar avaliado em R$ 1,7 mil. Além disso, os Guibis juntaram diversos prints em que Gabi aparece acordando no mesmo lugar que Gui Napolitano e usando camisas dele.

E depois que os fãs viram naqueles tais prints da suposta conversa da Gabi com o Tierry um trecho em que o cantor supostamente dizia saber 'que o lance do Guibi é bom pra ela', eles ficaram ainda mais decepcionados com a cantora e, agora, estão até cogitando se organizar para não apoiar mais os novos trabalhos a serem lançados pela Gabi Martins. Esta coluna, inclusive, recebeu muitos relatos de fãs super decepcionados com Gabi Martins, que alegam terem se sentido 'usados' para dar mais engajamento nas músicas, clipes e redes sociais dela.

A pedido dos fãs, a coluna procurou Gabi Martins para se pronunciar sobre a polêmica que envolve as acusações de traição a Gui Napolitano com o Tierry, mas a assessoria da cantora respondeu que ela não iria se manifestar sobre. Nós também procuramos a Lorena, ex-mulher do Tierry, já que alguns dos prints que vazaram foram atribuídos a uma discussão dela com dona Maria Martins, mãe da Gabi Martins, e na suposta conversa entre Gabi e Tierry, há o tal trecho sobre um dos motivos do divórcio ser os sentimentos do cantor por Gabi. Mas Lorena respondeu que 'não gostaria de se envolver nisso'.