Publicado 11/12/2020 15:38 | Atualizado 11/12/2020 16:54

O DJ Pedro Sampaio resolveu ser irônico ao comentar uma postagem de sua ex-affair, Gessica Kayane, a Gkay. A atriz compartilhou um vídeo em que aparece dando um beijinho no namorado, o youtuber Rezende, nesta sexta-feira (11), no Instagram, e Pedro escreveu 'Meu casal'. Gkay não gostou da brincadeira por causa da polêmica de traição envolvendo Vitão, Luísa Sonza e o ex da cantora, Whindersson Nunes. "Já foi a sua vez", rebateu Gkay em seguida. O clima de bom humor entre os exs azedou de vez.

O termo 'meu casal' ganhou destaque após as suspeitas de que Vitão teria furado o olho de Whindersson Nunes com Luísa Sonza. O cantor, que hoje namora Luísa, era amigo do casal e, certa vez, comentou 'meu casal' em uma foto de Luísa e Whindersson, quando eles ainda eram casados.