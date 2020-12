Sabrina Paiva e Rodrigo Phavanello aumentam a família com mais um cãozinho Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 15:43

Caetano é o nome do cachorrinho que acaba de chegar à casa do ator Rodrigo Phavanello e da apresentadora e modelo, Sabrina Paiva. O casal, que já contava com o carinho dos filhos peludos Bento e Sofia, agora dão muito amor ao novo mascote Caetano, que ao lado dos outros formam o 'Trio Parada Dura' da casa. Rodrigo e Sabrina amam pets e, ainda não descartam de terem, em breve, mais um novo membro pra animar ainda mais a vida do casal, que completou um ano de relacionamento. Hoje, eles estão noivos.