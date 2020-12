Zora Yonara Reprodução

Por MH

Publicado 11/12/2020 19:22 | Atualizado 12/12/2020 16:11

A astróloga Zora Yonara, que trabalhou durante anos no programa 'Show do Antonio Carlos', em várias emissoras de rádio no Rio, morreu na tarde desta sexta-feira (11). Zora estava em sua casa desde agosto, quando recebeu alta médica após tratar de doenças por conta da idade. Ela tinha 91 anos e sofria de Mal de Alzheimer.

De acordo com o site Audiência Carioca, durante todo o tratamento da doença, Zora contou com o apoio do apresentador, que a manteve em sua equipe mesmo após a descoberta da enfermidade. Desde 2017, ela estava trabalhando com Antonio Carlos na Rádio Tupi.