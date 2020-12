Marcela Mc Gowan Divulgação

Por O Dia

Esta coluna de seis leitores foi procurada pelo cantor Diego Baffi e o cineasta VH Simões, do canal 'Cueca para 2', no Youtube, para revelar um suposto descumprimento de acordo da ex-BBB Marcela Mc Gowan. Segundo relato dos youtubers, os dois teriam combinado de fazer uma série de vídeos para o quadro #SEXtou, que a médica ginecologista apresenta em seu Instagram e, em troca, seriam pagos com divulgação nas redes sociais da loura. No entanto, eles alegam terem começado o serviço e, logo depois, Marcela e sua equipe teriam sumido do mapa.

"Em maio deste ano fizemos um trabalho para a Marcela do BBB20 em permuta. Faríamos uma série de vídeos para o canal dela (o tal programa #Sextou que ela lançou depois) e em troca ela faria uma live, stories e divulgaria a gente no IG dela. Acontece que nós fizemos a filmagem e entregamos o vídeo da vinheta do programa, em um prazo apertadíssimo, além de termos feito todas as alterações que ela solicitou. Depois disso, ela sumiu. Nem ela e nem a irmã dela (assessora) respondem mais WhatsApp e a única vez que respondeu, disse: 'vou ver a minha agenda e te aviso'. Estamos nos sentindo enganados. Temos todas as conversas no WhatsApp, com áudios dela falando do vídeo, fotos de making of dela no nosso estúdio, a proposta enviada e aceita pela irmã dela", conta a dupla.

Publicidade

A coluna então procurou a assessoria de Marcela Mc Gowan que, por sua vez, contou outra versão dos fatos. "Quando demos início ao projeto do 'Sextou' falamos com alguns fornecedores, entre eles, essa produtora. Na ocasião, eles fizeram um teaser para mostrar o trabalho, mas acabamos indo por outro caminho. Não usamos o material que eles fizeram, não firmamos um contrato e não demos sequência a essa parceria. O nosso jurídico já foi acionado para discutir diretamente com o fornecedor, afinal, não queremos que ninguém se sinta lesado", informa a equipe da médica.

Nós então procuramos VH Simões, através de WhatsApp, e pedimos as provas que o rapaz disse ter, como a tal proposta enviada e aceita pela irmã da Marcela, a Mariane Mc Gowan. Mas ele disse que não enviaria os prints e provas que tem, pois já estava alinhando tudo com a advogada da Marcela, que finalmente entrou em contato com eles, após esta coluninha questionar o caso.