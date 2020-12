Marcelo Mathias, Reprodução

Por O Dia

Ex-participante da 'Casa dos Artistas 3', do SBT, Marcelo Mathias aposta que Biel e Jojo Todynho estarão na final de 'A Fazenda'. O professor de Jiu-Jitsu torce pelo cantor, mas acredita que a dona do hit 'Que Tiro foi Esse' seja a vencedora do programa da Record.



"Gostaria que o Biel fosse o campeão porque ele entrou no reality com um preconceito dos outros participantes em relação a acontecimentos ocorridos antes. Biel ainda se mostrou um grande jogador vencendo as provas e administrando bem os conflitos com os peões. Só que Jojo tem um apelo popular muito grande aqui fora", disse Marcelo Mathias.