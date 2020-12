Latino Daniel Pinheiro

Por O Dia

Latino lançou recentemente sua mais nova música no estilo bossa funk, intitulada 'Deu Vontade'. O cantor contou à coluna o que espera de 2021. "Desejo que nossa vida volte ao normal e que possamos ter aprendido a lição de dar valor às pequenas bênçãos da vida. Quero trabalhar minha música nova e voltar ao que me faz mais feliz: cruzar o Brasil de ponta a ponta com minha nova turnê. Se Deus quiser em 2021 estarei trabalhando e levando o sustento de muitas famílias que dependem da minha agenda. Passamos muitos meses sem trabalho. O mercado do entretenimento foi o mais atingido pela pandemia".