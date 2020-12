Post do Réveillon Push Reprodução

Por O Dia

Esta colunista estranhou ao receber um flyer de um festão de Réveillon, chamado Push, programado para acontecer em uma praia exclusiva de Angra dos Reis nos dias 29 e 31 de dezembro. Vão ter apresentações de vários DJs internacionais e shows de Jam Blomqvist e as bandas Who Made Who e Birds of Mind, nomes badalados no universo da música eletrônica. Claro que comida e bebida não vão faltar no mega evento organizado pela equipe de uma famosa promoter carioca. Só que ninguém explana muito porque vale lembrar que estamos ainda em plena pandemia do novo coronavírus e pega muito mal a divulgação da organização de uma festa com tantas pessoas morrendo por causa da Covid-19, não é mesmo?