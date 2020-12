Neto Divulgação/Bandeirantes

Por O Dia

fotogaleria Paulista de Santo Antônio de Posse, José Ferreira Neto é o Neto, ex-jogador de futebol e, hoje, apresentador de 'Os Donos da Bola', na Band. Neto sabe que é uma pessoa de opiniões polêmicas, mas entrega ser também um homem afetuoso, caseiro e totalmente família. Tem medo dos filhos - Luisa, Gustavo,João Vitor e Júlio - morrerem antes dele e sonha ser um dia presidente do Corinthians. Cheio de desafetos declarados, ele criticou o presidente Jair Bolsonaro sobre a polêmica do 'país de maricas' e diz que Lucas Lima, do Palmeiras, é o maior enganador do futebol brasileiro no momento. Mesmo sendo um dos salários mais alto, Neto nega que esteja rico. "Sou um cara que precisa trabalhar, não estou com a vida ganha como muita gente da TV".

Você se acha uma pessoa polêmica ou os outros não estão acostumados a se posicionarem por medo de julgamentos ou críticas?

Sei que sou uma pessoa com opiniões polêmicas. Mas é que costumo falar a verdade e boa parte das pessoas públicas tem receio de se posicionar.

Publicidade

Podemos dizer que você é um apresentador fora dos padrões? Outro dia, eu vi você brigando com seu diretor que não te ajudou com uma informação e isso raro de ver na televisão. Mesmo assim as pessoas te respeitam e te admiram. Como se explica isso?

Se sou fora dos padrões eu não sei. Isso nunca me importou. Luto para fazer o melhor e vou em busca dele. Nunca fugindo da minha essência.

Quando jogador você também era fora dos padrões, mas fazia gols. Vivia fora de forma e curtia baladas. Se arrepende de alguma coisa? Ficou com alguma mágoa?

Não me arrependo de nada fora de campo. Não guardo mágoa. Dentro de campo me arrependo de uma vez ter cuspido no rosto de um árbitro. Aquilo me deixou muito marcado negativamente. Mas era o calor do momento. Eu não era assim. Mas tanto o árbitro quanto Deus já me perdoaram.



Publicidade

O que você seria se não fosse jogador? Você tinha algum plano B?

Provavelmente seguiria a carreira do meu pai, que era sargento da polícia.



Dizem que, quando o apresentador ou comentarista foi jogador, ele é mais respeitado e tem mais propriedade para opinar. Mas tem o outro lado da moeda: ele é mais odiado e até xingado. Isso acontece muito com você, que tem muitos desafetos declarados. O que pensa sobre isso?

O que existia era preconceito por parte de muitos jornalistas formados (e não formados também!). Hoje, ainda existe, mas é mais velado. Eu acho que tem espaço pra todo mundo porque o ex-jogador tem a visão do campo e o jornalista a visão de fora.



Publicidade

Teria lugar hoje no Corinthians ou em qualquer outro time? Concorda que o futebol atualmente não tem bobo e jogador é mais racional do que coração?

A geração hoje tecnicamente é terrível. Poucos jogam bola de verdade. Eu seria titular absoluto, camisa 10 e a faixa de capitão com o pé nas costas. Até porque o elenco do Corinthians hoje é muito fraco.



Um baita jogador da sua época e um baita jogador atualmente? E quem é o mais enganador, aquele que não joga nada?

Tinham vários craques. Mas o Romário foi um baita jogador da minha época. Hoje um dos poucos é o Neymar. Agora um enganador de carteirinha é o Lucas Lima, do Palmeiras.

Publicidade

Por que você não gosta do Flamengo?

Eu gosto do Flamengo. Tenho uma admiração incrível pelo clube, sobretudo por causa do Zico. Mas é que o torcedor rubro-negro acha que o clube é maior do que de fato é. Só isso. O Mengão tem uma baita nação, maravilhosa, mas se não fossem os torcedores 'terceirizados' do nordeste, não seria nem a quarta maior.

Ainda pensa em morar nos Estados Unidos?

Talvez. Tenho um projeto lá no futuro. Mas ainda vou discutir com a família.



Publicidade

Você nunca mais teve problemas com a balança. Está fininho. O que faz para manter a forma?

Então, eu sempre tive problemas. Mas fiz a cirurgia bariátrica vertical há alguns anos que resolveu minha vida. Hoje minha esposa me ajuda com alimentação saudável a controlar meu peso.

Você teve Covid-19 e revelou ter ficado reflexivo durante a recuperação. Você subestimou a gravidade da doença?

Acho que sim. Mas pude ver que o negócio é sério. Fiquei mal, mas graças a Deus me recuperei bem. Hoje estou zerado.



Publicidade

Um amigo do futebol para a vida toda. Você tem?

Tenho o Renato Nalesso, que é meu diretor no 'Os Donos da Bola', da Band, e me ajuda com praticamente tudo o que preciso. Nos conhecemos em 1999 logo que me aposentei dos gramados e estamos juntos até hoje.

Dizem que quando uma pessoa nasce, ela vai pegando as características. Eu, por exemplo, passei direto da 'paciência' e exagerei um pouco na 'ansiedade'. E você?

Sou meio bipolar. Tenho muita alternância de humor e precisa me entender bem pra me aguentar. Mas sou fiel e tenho gratidão aos meus amigos leais.

Publicidade

Neto é um homem ...

Verdadeiro, polêmico e feliz.



Dizem que você é dos maiores faturamentos da Band, já que tem uma boa audiência em 'Os Donos da Bola' e sempre dá o que falar nas redes sociais. Verdade? Está rico?

Posso dizer que sou bem remunerado, mas tenho bastante gente pra cuidar. Sou um cara que precisa trabalhar, não estou com a vida ganha como muita gente da TV.



Publicidade

Somos um país de maricas?

Isso é uma bobagem sem tamanho.



O que as pessoas nem imaginam sobre o Neto longe da televisão?

Que sou um cara afetuoso, caseiro e totalmente família.



Publicidade

Neto tem medo...

Dos meus filhos morrerem antes de mim.



Como é a sua relação com seus filhos, que tem idades tão diferentes? É verdade que você pensa em adotar mais um?

Consigo lidar com meus filhos de maneiras distintas. A mais velha, a Luisa, é a única que não mora comigo e sinto muita falta dela. Mas, os outros três (Gustavo, João e Júlio) eu tiro de letra. A gente tem entrosamento. Quanto a adoção... eu pensei seriamente e até tentei. Mas não consegui.



Publicidade

Vai ser presidente do Corinthians?

Talvez. A verdade é que sempre tive esse sonho, mas preciso me preparar melhor profissionalmente. O que me dá vontade de antecipar isso é a forma como estão maltratando o clube. Isso me incomoda demais e me faz pensar em me candidatar. Mas essa possibilidade será só daqui a três meses, então ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte.