Ludmilla Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 13:44

Ludmilla abriu a caixa de perguntas e respostas, no Instagram, na madrugada deste sábado (12) e uma das perguntas irritou a cantora. Um seguidor fez uma pergunta homofóbica: "É verdade que você é o homem da relação?". A dona do hit recém-lançado 'Rainha da Favela' não perdeu tempo e mandou na lata: "Se fosse para ter um homem na relação, nós não estávamos casadas, né?". Ludmilla e Bruna Gonçalves oficializaram a relação em dezembro do ano passado depois de quase dois anos de relação.



Nos stories, a cantora falou ainda que está na melhor fase da sua vida e confirmou mais uma vez que vai gravar com Cardi B e ainda compartilhou um print de uma chamada de vídeo com a rapper.