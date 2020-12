Zenaide e Cristiano Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 15:52 | Atualizado 12/12/2020 15:54

A mãe do cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, voltou a ser internada em um hospital de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, nesta sábado (12). Zenaide Táparo passou mal e foi levada para o posto de saúde com suspeita de uma nova parada a cardiorrespiratória. Ela foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A coluna procurou a assessoria dos sertanejos, que confirmou a informação. "Não temos detalhes até o momento do estado de saúde de Dona Zenaide".

A mulher de Cristiano, Paula Vaccari, compartilhou nas redes sociais a notícia sobre a internação da sogra e pediu orações. "Venho pedir e suplicar por orações em nome da minha sogra Zenaide, que se encontra na UTI após uma 'suposta' parada. Ainda estão averiguando o caso. Deus faz milagres e a última palavra é dele. Neste momento todas as orações e bons sentimentos podem nos ajudar. Obrigada", escreveu.

No inicio de outubro, a mãe de Cristiano tinha feito uma cirurgia na coluna, sofreu complicações maiores por conta de um tombo e foi levada para o hospital, onde sofreu uma parada. Dona Zenaide até precisou ser reanimada pelos médicos. A dona de casa ainda ficou alguns dias internada e os sertanejos tiveram cancelar uma live marcada para o dia 16 de outubro.