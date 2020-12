Mateus Carrieri e Jojo Todynho Reprodução

Por O Dia

Mateus Carrieri surpreendeu os fãs de 'A Fazenda' ao revelar a sua final dos sonhos do reality show da Record na próxima quinta-feira (17). O ator tirou a sua best friend do confinamento Jojo Todynho. É isso mesmo, Brasil!.

Mateus estava na cozinha com Tays Reis e Biel preparando o almoço e mandou: "Finalzinha podia ser aqui, né? Ia ficar feliz". "Nós três?", indagou Tays. "Sim, ia ser bom! Vai saber o que nos reserva", respondeu o ator, com um sorriso no rosto. " Nossa, vai saber mesmo. Não consigo nem pensar. Só de pensar que está chegando, já...", opinou Biel. "Não consigo imaginar quem são os três finalistas. Eu não consigo", desabafou a cantora baiana.