Munhoz e Rhayssa Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 16:49 | Atualizado 12/12/2020 20:18

O cantor Munhoz, da dupla com Mariano, anunciou a sua separação da nutricionista Rhayssa Carvalho e tudo indica que o fim ao casamento partiu dela. Triste, o cantor ainda assumiu que cometeu erros no relacionamento. Ele se casaram em fevereiro deste ano e o cantor tem uma filha pequena de uma relação anterior.



"Vai ser difícil. Vai ser muito difícil aceitar isso tudo, tudo isso por culpa minha em errar contigo de forma sem prestar atenção nas minhas condutas. Não vou me perdoar nunca por não ter a mulher da minha vida ao meu lado até o final da minha vida", começou Munhoz no desabafo publicado no Instagram.

Munhoz completou dizendo que irá rezar por uma reconciliação. "Vou me cuidar ao máximo para que um dia possamos nos encontrar e continuar aquilo que juramos um para o outro, e nunca esqueça minha pequena, não importa aonde eu estiver vou te amar eternamente, o que tem dentro de mim será sempre seu. Estou aqui, gordinha", escreveu.

