Publicado 12/12/2020 18:01 | Atualizado 12/12/2020 20:14

Perlla fez 32 anos no dia 28 de novembro, mas a cantora continua festejando a nova idade. Ela, que já tinha reunido os amigos e familiares para uma comemoração mais intimista, ganhou uma festa surpresa para 100 convidados em uma casa de eventos, em Vila Valqueire, Zona Oeste do Rio. Buffet completo, estações de doces e drinks, apresentações de grupos de pagodes, enfim um festão. Só que a coluna percebeu um detalhe importante em tempo ainda de pandemia do novo coronavírus no mundo: quase ninguém usava máscara de proteção na celebração.

A assessoria de Perlla entrou em contato com a coluna para esclarecer que a festa reuniu 31 convidados entre familiares, o cantor Uriel e a equipe da Assessoria BD.

