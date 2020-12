Astrid Fontenelle e Fausto Franco Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 18:20

Enfim, juntos novamente! Depois de oito meses e 28 dias, Astrid Fontenelle reencontrou o marido Fausto Franco, secretário de turismo do estado da Bahia e que estava morando em Salvador, enquanto a apresentadora e o filho Gabriel, de 12 anos, ficaram no apartamento da família, em São Paulo. A separação aconteceu por causa da pandemia do novo coronavírus.

Astrid fez questão de registrar o momento do reencontro e compartilhar com os fãs, no Instagram, neste sábado (12). "'8 meses e 28 dias depois nos reencontramos! Ave.... mesmo sem poder dar o abraço e os beijos que gostaríamos mas com a emoção de não termos perdido a nossa conexão. Ele tá igual. @gabrielfontenelleoficial deu a tal estirada e ficou maior do que ele e eu.... bem... ele achou que fiquei linda com esse cabelo!! Agora só falta mais uma semana pra ficarmos juntos no nosso canto baiano!!", assumiu a jornalista.



