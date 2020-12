Aaron Salles Torres Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/12/2020

O elenco e a equipe de produção do humorístico 'Vai Que Cola', do Multishow, ficaram surpresos com a prisão do ex-diretor da atração nesta sexta-feira (11) e o assunto tomou conta da emissora neste sábado e também no grupo de WhatsApp do programa. Aaron Salles Torres e o namorado, Johny de Souza Oliveira, já estavam sendo investigados pela Polícia Civil do Rio desde o início do ano por uso de cartões de crédito clonados para aplicar golpes em hotéis de luxo.

Os dois foram pegos em flagrante em um hotel no bairro de Santa Teresa, Zona Sul do Rio. Ao site da Época, a delegada Natacha Oliveira, responsável pelo inquérito, disse que o casal responderá pelos crimes de estelionato e organização criminosa. Em depoimento, eles negaram a prática de golpes, mas seguem detidos.