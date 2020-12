Natália Machado Divulgação/Way/Catarino

Por O Dia

Natália Machado é uma top brasileira que anda fazendo muito sucesso na Europa. Aos 23 anos, a mineira do munícipio de Abadia dos Dourados não esquece da rotina pesada na infância e adolescência. Para ajudar os pais na fazenda da família, ela cuidava de porcos, galinhas e vacas, capinando a terra e cultivando hortaliças e legumes.

"Desde sempre, cultivamos o que vamos comer. Eu capinava, plantava e colhia alface, tomate, mandioca, arroz....tudo o que a terra dá! Pescava, fazia queijo - coalhando o leite que tirávamos das vacas, fazendo todo o processo que aprendi com meus pais", relembra Natália, que para estudar andava 20km de estrada de terra que separavam a casada escola.

Natália nunca escondeu a vontade de ser modelo e, em 2016, fez testes para uma agência de modelo em São Paulo, a Way, e passou. Em quatro anos de carreira, ela: já desfilou na semana de moda de Milão, para a poderosa grife italiana Dolce & Gabbana, posou para campanhas de grifes como Água de Coco, Schutz, Colcci e Pantene, e desfila para grifes como Ellus, Osklen, Animale e Reinaldo Lourenço.

"Sempre vou carregar comigo as raízes da fazenda, o respeito à natureza, o pé na terra. Sempre que volto para o mato', recarrego as energias. Me conecto com o calmo, com o natural e o orgânico", finaliza que vai aproveitar o final de ano para ficar com os pais na cidade natal.