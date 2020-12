Thaila Ayla Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/12/2020 12:13

Thaila Ayala vai lançar a segunda coleção da marca que criou durante a pandemia, batizada de Amar.ca nos próximos dias. A atriz se inspirou nos quatro elementos da natureza (água, terra, fogo e ar) para chamar seus novos figurinos de 'Elementar'. Para representar cada um deles, Thaila convidou mais três amigas famosas para posarem para a campanha: Débora Nascimento, Fiorella Mattheis e Sophie Charlotte.

A mulher do ator Renato Góes revelou que a ideia da marca de roupas surgiu durante a pandemia, com as amigas Maria Cláudia Luquet e Fernanda Cardanome. Inicialmente se chamava Vir.us, mas o trio teve de mudar o nome após receber críticas nas redes sociais. Na época do lançamento, em julho, Thaila contou em várias entrevistas que sempre desenhou as próprias roupas. "Na minha infância, a minha família não tinha muita grana, então eu que sempre fui inquieta e cheia de ideias, criava minhas roupas. Eu desenhava e minha mãe costurava", relembrou.