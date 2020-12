Por O Dia

Publicado 13/12/2020 12:27 | Atualizado 13/12/2020 12:28

Silvio Santos Reprodução

Silvio Santos completou 90 anos neste sábado (12) e a família comemorou com uma festinha íntima entre os parentes e, claro, o apresentador recebeu vários presentes. Mas, um deles tirou o seu fôlego: uma fotobiografia. As filhas Patrícia, Rebeca, Silvia, Cíntia, Daniela e Renata reuniram várias cliques do dono do SBT e publicaram um livro. "Silvio Santos fotobiografia. Fizemos somente mil exemplares. Presente das fillhas", escreveram na dedicatória do mimo.Nos stories de Patrícia Abravanel, um vídeo mostra a emoção do apresentador: "Poxa! Silvio Santos 90! Não! Como? Porquê? Já lançaram alguma coisa de Silvio Santos 90?", questionou Senor Abravanel, que ganhou flores, bolos, quadro e um pijama da marca do neto, Tiago Abravanel.Mais cedo, ele, a mulher, Íris Abravanel e as filhas aparecem usando o mesmo pijama para a festa que foi decorada com balões azuis, dourados e prateado.