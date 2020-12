Bruna Marquezine Reprodução

Publicado 13/12/2020 12:49 | Atualizado 13/12/2020 13:20

Nova contratada da Netflix, Bruna Marquezine assumiu que está mais madura aos 25 anos. A atriz admite que a busca por uma terapeuta quando teve depressão há uns três anos a ajudou bastante e, hoje, ela tem consciência que detesta a imagem de perfeita." Eu detesto quando falam que sou exemplo. Não sou modelo para ninguém. Sou só mais uma mulher de 25 anos, trilhando o seu caminho, aprendendo diariamente como lidar com tudo isso. Eu acho que ajudo muito mais quando falo sobre depressão do que quando estou de bonita no meu Instagram".



Ela também revelou, em entrevista ao Jornal Globo, que é a sua 'pior hater' e muito insegura em relação ao outro "Sempre entro numa sala achando que a pessoa me detesta. É o mecanismo de defesa que criei. Então, me freio muito. A minha insegurança é mais comigo mesma do que com o outro", explicou Bruna

A filha de Neide Reis e Telmo Maia também contou que está adorando morar sozinha. "Tenho taquicardia só de pensar em ter alguém morando na minha casa. É muito libertador falar isso. Quantas vezes não estava de boa e tinha que fingir que estava bem?", disse.