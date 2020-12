Juju Salimeni Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/12/2020 15:53 | Atualizado 13/12/2020 17:42

Juju Salimeni tem depressão e há dois anos enfrentou um período muito sério de crises. Neste domingo (13), a musa fitness revelou que não tinha vontade de sair de casa e que também teve 'uma queda absurda de cabelo'. Ela até postou uma foto do problema capilar, que quase a deixou careca.

"Acho que as pessoas nem imaginam isso. O meu trabalho é com o público. Eu tinha que atender e falar com muitas pessoas, e aquilo era bem difícil pra mim. Talvez pessoas que me encontraram há alguns anos tiveram uma impressão ruim. 'Nossa, ela é chata, metida!. Não, gente, eu realmente tinha um problema muito grande para encontrar e lidar com pessoas e ainda estava mal", contou Juju.