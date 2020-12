Bruno Miranda, o Borat Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/12/2020 17:58

Bruno Miranda, o Borat do programa Amor & Sexo, usou as redes sociais neste domingo (12), para contar aos seus seguidores que está bem e segue se recuperando em casa. Ele também mostrou a cicatriz da cirurgia que fez no abdômen, após ser baleado em uma briga de trânsito no Recreio dos Bandeirantes no dia 25 de novembro.



"Primeira troca de curativo em casa. Vou mostrar um pouco para vocês", informou. Ele segue dizendo: "Cortaram a minha barriga de ponta a ponta e aqui é onde a bala entrou. Não sei se dá para ver o furinho do projétil 9 milímetros. Aqui é onde ficou o dreno saindo pus e secreções. Não foi dado pontos e ainda está saindo um pouquinho de alguma coisa", mostrou o assistente de palco.