Cartolouco Reprodução

Por MH

Publicado 13/12/2020 18:19 | Atualizado 13/12/2020 18:24

Lucas Strabko, o Cartolouco, virou assunto nas redes sociais após aparecer em um vídeo de Jakelyne Oliveira com um cigarro suspeito durante o novo confinamento dos eliminados de 'A Fazenda 12". Neste domingo (13), a Miss Brasil 2013 filmou o jornalista esportivo fumando e os fãs do reality rural da Record afirmaram que se tratava de maconha no flagra.

No vídeo publicado nos Stories do Instagram, Jake brincava com Raissa Barbosa no corredor do hotel cantando a música 'A Nova Loira do É o Tchan', enquanto a modelo desfilava. Em seguida, ela vira a câmera para o jornalista, que fumava o cigarrinho suspeito. Ao perceber que estava sendo filmado, o ex-peão escondeu rapidamente o objeto, mas já era tarde e ele foi pego no susto. "Estou bonitinho ?", perguntou Cartolouco, visivelmente sem graça.

o cartolouco escondendo o cigarro

pic.twitter.com/XQurAeGGr6 — kissila (@nessororo) December 13, 2020

Gente fui rever os storys né, aí percebo com o Cartolouco tava fumando um baseado e escondeu mais rápido que a câmera do play plus, tô passando mal kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk — Loreninha (@malynefccc) December 13, 2020

carto escondendo o baseado kkkkkkkkkkkk morta — ; (@btsonetime) December 13, 2020

