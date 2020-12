Giulia Be Divulgação/Bernie Walbenny

Por O Dia

fotogaleria Giulia Be é mais do que uma cantora em processo de ascensão. É mais também do que só um nome do pop brasileiro atual. Giulia vai além. O trabalho que a cantora trilha hoje, desde 'Too Bad', fala por si só e a faz única, com uma voz marcante e envolvente.

Lançado em maio, 'Solta' é o EP feminino solo de maior sucesso no Spotify Brasil e a coletânea ganhou ainda disco de platina, com mais de 400M de streams nas plataformas de música. Giulia ganhou também diamante duplo com 'Menina Solta', platina duplo com 'Se Essa Vida Fosse um Filme' e '(Não) Era Amor' e disco de ouro com 'Recaída'.



Publicidade

Feliz com os resultados e querendo presentear seus fãs pelo 'Beer day' no dia 13 de dezembro surgiu a ideia do 'Solta Deluxe', que traz as faixas originais de 'Solta' somadas à mais sete novas melodias. 'Eu me Amo Mais' é a primeira canção trabalhada do álbum e fala do amor próprio, sempre acima de tudo. A faixa vem com clipe, lançado de forma surpresa, em ação no Twitter onde o próprio público conseguirá "destravar" o vídeo por meio de uma meta dentro da plataforma.

"Cada faixa tem um significado diferente para mim e para meus fãs. Sinto que mostram novos lados de uma Giulia. O 'Solta' me trouxe maturidade. É curioso que eu tenha escolhido o símbolo da borboleta para me representar quando originalmente lancei o EP, pois só agora sinto que estou saindo do meu casulo. Só agora sinto que a menina está se soltando de verdade", conta Giulia Be. A capa do novo álbum, que vai ser lançado sexta-feira, você confere com exclusividade aqui na coluna.