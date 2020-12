Felipe Heiderich Reprodução

Por O Dia

Depois de ser absolvido no final de setembro por falta de provas em segunda instância da acusação de abuso sexual contra o enteado em 2016, o pastor Felipe Heiderich conseguiu outra vitória na Justiça contra a pastora e ex-mulher Bianca Toledo. Ela vai ter que retirar de todas as redes sociais o material que menciona Heiderich sob pena de uma multa diária no valor de R$ 5 mil. Além de Bianca, os jornais Agora Paraná e Gospel Mais foram também determinados a retirada de matérias veiculadas contra o pastor.



No dia 29 de setembro, o próprio Felipe usou as redes sociais para falar do caso. "Acabou de sair a sentença: ganhamos por unanimidade! Não é só mais o juiz e a promotoria, agora são três desembargadores dizendo que eu sou inocente. Tem dúvida da minha inocência? Acha que eu sou pedófilo? Ouse comentar porque agora vou processar", comentou na época.

Publicidade

Em 2016, Bianca acusou o pastor e teólogo de ter abusado sexualmente de seu enteado, na época com cinco anos. Logo após a divulgação do caso, Felipe chegou a ficar preso em uma cela isolada da cadeia da Zona 10, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, mas depois conseguiu cumprir prisão domiciliar. Em abril do ano passado, ele conseguiu a absolvição em primeira instância na 17ª Vara Criminal da Comarca da Capital no Rio de Janeiro. Os advogados de Bianca Toledo recorreram da decisão e o caso teve um novo julgamento, agora em 2020, que mais uma vez foi favorável a Heiderich.