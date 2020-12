Maisa Silva ficou no SBT por 13 anos Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 13:26

Maisa Silva resolveu empreender pela primeira vez. A apresentadora acaba de laçar uma agência de marketing digital no mercado. Junto com seu empresário artístico, Guilherme Oliveira, Maisa entrou como sócia da Agência Mudah.



"Tô muito feliz em finalmente poder anunciar pra vocês que eu e o @guilherme_ estamos lançando uma agência de marketing de influência e publicidade: é a @ag.mudah! O Gui é meu empresário e trabalhamos juntos há 6 anos. Passamos esse último ano desenvolvendo esse projeto incrível e iniciando um novo ciclo da nossa parceria e amizade", conta Maisa, que revelou ainda já ter nomes de peso no casting da nova agência.

"O lançamento está sendo agora, mas nós já temos projetos incríveis que realizamos com marcas incríveis e artistas influentes. O time de artistas da mudah está incrível com amigos que acreditaram no projeto e têm feito coisas incríveis conosco , são eles: @tiagoabravanel, @priscillaalcantara, @celsoportiolli. Com a pandemia, tivemos que atrasar o lançamento que estava programado pra ser próximo do meu aniversário de 18, mesmo assim, fico muito feliz e grata de poder anunciar isso pra vocês! Estou aprendendo muito com essa nova fase; temos uma equipe incrível ao nosso lado trazendo pra cada projeto, um olhar inovador e muito cuidadoso", afirma Maisa.