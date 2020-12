Alexandre Côrrea Reprodução

Publicado 14/12/2020 15:27

Marido da apresentadora Ana Hickmann, Alexandre Côrrea fez um desabafo nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (14) . O empresário começou comentando sobre o tratamento que tem feito para curar um câncer no pescoço e revelou está na reta final do processo. Alexandre confidenciou que tem se sentido fraco por conta das sessões de quimioterapia e radioterapia. "Última semana de tratamento está pesado... está puxado! Velhinho aqui está fraquinho, mas vamos chegar ao fim", comentou Alexandre, que revelou no início de novembro que estava com a doença.



O empresário também anunciou que vai dar uma sumida das redes sociais nos próximos dias. "Infelizmente, eu perdi muito peso e estou muito fraco, muito debilitado. Vou ter que colocar uma sonda para me alimentar. Não estou mais conseguindo me alimentar pelas vias normais. Um beijo para todos e continuem nessa corrente do bem para me dar forças", contou Alexandre.

