Carlos Nascimento e Raquel Sheherazade no telejornal 'SBT Brasil' Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 15:35 | Atualizado 14/12/2020 15:39

Carlos Nascimento foi dispensado do SBT. O apresentador, que estava afastado da bancada do SBT Brasil desde abril por pertencer ao grupo de risco da Covid-19, não teve o seu contrato pela emissora após 14 anos. A sua companheira na apresentação do telejornal, Rachel Sheherazade foi demitida por email no final de setembro.

O âncora, de 65 anos, que já trabalhou na Globo, Record, Band e Cultura, comandou no SBT programas como o Jornal do SBT, SBT São Paulo e até um de Entretenimento, O Maior Brasileiro de Todos os Tempos (2012). A assessoria da emissora comunicou que a decisão foi tomada em comum acordo.