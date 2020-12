Paulinho - Roupa Nova Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 17:39 | Atualizado 14/12/2020 19:00

Vocalista do Roupa Nova, o músico Paulinho segue internado no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, após dar entrada no local com diagnóstico de Covid-19, no início do mês passado. Ele foi infectado pelo novo coronavírus após passar por um transplante de medula, em setembro deste ano. Na tarde desta segunda-feira (14), o grupo emitiu um comunicado para atualizar os fãs sobre o estado de saúde dele.

"Boa tarde pessoal, recebemos novas notícias do nosso querido Paulinho e viemos compartilhar com vocês. Ele segue hospitalizado na UTI (não COVID), agora em estado delicado e precisando de cuidados mais específicos. Vamos continuar orando e mandando pensamentos positivos. Obrigado a todos por tanto carinho", diz a nota do grupo.

Publicidade