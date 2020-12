Franklin David Divulgação

No final de setembro, o apresentador Franklin David se demitiu da Rede TV! para alçar novos voos em sua carreira. Focado no bem-estar e saúde, o jornalista está realizando um sonho antigo: apresentar um programa de viagens. Franklin acaba de fechar contrato com o canal Travel Box Brasil, onde, ao lado do turismólogo Vítor Vianna, irá viajar pelo Brasil e pelo mundo mostrando como estão os destinos após a pandemia.

Neste momento o apresentador já está na Turquia a todo vapor com as gravações da atração que se chamará 'Aventureiros' e que tem previsão de estreia para março de 2021. Em conversa com a coluna, Franklin David admite estar muito feliz com a novidade.



"É o meu momento mais feliz. Estar aqui na Turquia gravando esse projeto foi algo que sempre esperei. Agora, a gente sabe que a felicidade incomoda, então pra combater a inveja levarei daqui vários olhos turcos, que no Brasil a gente chama mais de olho grego", brincou o apresentador, que também falou um pouco mais sobre o novo projeto.



"Eu e o Vitor tivemos uma conversa muito feliz com o Ramiro Azevedo, diretor do canal, que é um cara genial e que nos deixou muito à vontade com o conteúdo. Então, podem se preparar que teremos aí em breve as experiências mais tradicionais e também as mais loucas", finaliza.