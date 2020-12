Raissa Machado Divulgação

Publicado 14/12/2020 19:35

Mesmo com o carnaval adiado, Raissa Machado, a rainha de bateria da Viradouro mostrou que a preocupação e os cuidados com o corpo não podem parar. Dona do bumbum eleito o mais bonito da Sapucaí, ela está no Maranhão e compartilhando cliques sensuais pelas belas paisagens do local. Raissa também tem outro motivo para abrir o seu álbum de fotos: reencontro com seu pai, Ivan Oliveira, depois de 28 anos.



“Foi uma mágoa que eu guardei por muitos anos, mas que com passar dos anos e, principalmente, depois de eu ter tido a Nicole (filha), eu comecei a olhar de outra forma. As pessoas me perguntam se eu o perdoei, mas acho que não é uma questão de perdoar. Eu vim ao reencontro do meu pai de braços abertos, sem pensar no que aconteceu no passado. Quero viver o daqui para frente. Eu sempre sofri muito, porque guardei muita mágoa e depois que eu parei para pensar e pedi a Deus para poder me ajudar, eu percebi que na verdade eu precisava desse reencontro, desse abraço de aconchego para me sentir mais completa e feliz!”, explicou Raissa, emocionada.



Raissa contou que chegou para morar em Niterói, quando ainda tinha dois anos de idade, acompanhada pela mãe e mais dois irmãos. E segundo ela, não teve uma vida nada fácil. “Meu pai foi ter outra família e minha mãe desesperada, porque tentaram tirar os filhos dela, veio embora. Lá no Maranhão a gente não passou fome, porque a minha mãe tinha um pão e dividia para três. Ela ficava sem comer para dar para os filhos", relembrou a rainha de bateria da Viradouro, que viajou acompanhada de sua filha Nicole e um dos seus irmãos.



Sobre o carnaval 2021, Raissa garantiu estar muito ansiosa por uma definição, mas ressaltou a importância da vacina contra o covid-19 para a realização da festa.