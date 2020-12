Flávia Noronha apresenta o 'Bastidores do Carnaval', da RedeTV!, ao lado de Nelson Rubens Divulgação RedeTV!

Por O Dia

Flávia Noronha, apresentadora do TV Fama, surpreendeu algumas das funcionárias da RedeTV!, na última terça-feira, ao chegar à sede da emissora com três crianças de rua. Ela fez uma boa ação para a garotada e pediu a uma funcionária que desse banho e comida para as crianças, que ficaram circulando pelos corredores da casa. A funcionária em questão acabou levando uma advertência por ser proibida a entrada de crianças na emissora sem autorização, ainda mais quando as mesmas estão desacompanhadas de responsáveis legais.

Flávia Noronha também foi chamada atenção e em outro momento que ela chegou para trabalhar, o carro dela precisou ser revistado pelos seguranças da RedeTV! para evitar que mais crianças entrassem no local sem autorização. Eita!