Suzy Cortez Ivan Remonte

Por O Dia

Suzy Cortez tem impressionado com as mudanças em seu corpo. A influencer fitness exibe os resultados de muitos treinos e dieta que não abre mão nem mesmo nos finais de semana. "Eu mudei bastante o meu corpo. Há dez anos fiz uma lipo e desde então sou muito disciplinada com os exercícios e a alimentação, e isso me rendeu excelentes resultados em minha forma física. Recentemente eu troquei a prótese dos seios que rompeu e atualmente eu sou adepta do chip da beleza, mas não pretendo passar por novas intervenções cirúrgicas", conta a musa fitness sobre seus segredos de beleza.