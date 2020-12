Belle Silva Reprodução

Com mais de 400 mil seguidores, a mulher do zagueiro Thiago Silva, Belle Silva decidiu assumir de vez o seu lado de influenciadora digital e agora quer focar no novo trabalho e nas oportunidades que surgirem daqui por diante. "Tenho orgulho de falar, porque essa diferença realmente está acontecendo agora. De mulher de jogador para a Belle, em si. Isso tem sido bem legal. Mas essa coisa de ser influenciadora... eu ainda não tenho essa realidade. Vira e mexe recebo mensagens de pessoas falando ‘comprei porque você falou’, ‘usei porque você indicou’. Eu fico: ‘uau, eu influencio mesmo’, e penso: ‘que pessoa maluca, né gente? Fazendo o que eu falei, o que eu fiz’ [risos]. Fiquei muito tempo na sombra do Thiago, vivendo a vida dele. Eu ter as minhas coisas para me preocupar é muito bom”, explica.

Belle assumiu em entrevista a revista Quem, que o marido não entendia que ser uma influenciadora digital poderia ser profissão, poderia ganhar dinheiro. “No início ele não acreditava. Hoje ele consegue ver como é meu trabalho. Me respeita, entende quando saio para tirar fotos para trabalho. Tem alguns dias em que ele brinca: ‘Você fala demais. Para que você foi falar?’, como tem vezes em que nem estou com o celular e ele vem: ‘Vai, grava isso! Não vai postar?’. Ele dá uma força para eu expor algumas coisas”, entrega.

"Eu tenho estudos, mas não tenho faculdade, não sou formada em nada. Vou trabalhar como? Com o que? Eu não posso simplesmente ser uma caixa de mercado ou balconista, porque a vida do Thiago não permite isso. O modo que encontrei para trabalhar foi esse. A minha pretensão é ganhar dinheiro com isso", completa Belle Silva.