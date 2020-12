Victor Sarro e Aline Finatti Reprodução/Montagem

Por O Dia

Esta humilde coluna soube que o apresentador da Record, Victor Sarro vive um imbróglio na Justiça com a ex-mulher Aline Finatti por conta da pensão alimentícia das duas filhas do ex-casal, Serena e Bela. Desde que eles se separaram, há um pouco mais de três anos, a designer de experiência do usuário reclama para os mais próximos sobre os constantes atrasos e os valores pagos menos da metade do que foi acordado na separação.

O processo está na Justiça há um ano e meio e, segundo fontes da coluna, Victor conseguiu fugir durante nove meses, mudando de endereço e sem revelar um local fixo para não receber a intimação judicial. Mas, ele foi intimado no meio deste ano quando visitou as filhas e para não ser preso pagou três meses de pensão. Só que agora em dezembro já completou três de meses de um novo atraso por falta de pagamento.

Victor paga as escolas e os planos de saúde das meninas, mas Aline pede o valor da pensão acordado para poder contratar uma pessoa que cuidasse das meninas, enquanto ela trabalhasse. Aline, que está casada com Camila Rossi, acredita que o ex está fazendo isso de pirraça, já que ele fala entre as pessoas conhecidas que a separação dos dois, depois de oito anos de relacionamento, aconteceu por causa da sua atual mulher. Mas, ela nega e garante que conheceu a estilista e dona de um ateliê de vestidos de noivas três meses depois do fim do casamento com o também ator.

A coluna procurou Aline Finatti, mas ela não atendeu as ligações.