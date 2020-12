Paulinho do Roupa Nova Reprodução da internet

Publicado 14/12/2020 21:39 | Atualizado 15/12/2020 07:21

Morreu no Rio, o vocalista do grupo Roupa Nova, Paulo César Santos, o Paulinho, de 68 anos, por complicações da Covid-19. O cantor e músico estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D'or, na Zona Sul Rio, e seu estado de saúde se agravou no ultimo final de semana.

Paulinho passou por um transplante de medula óssea para tratar de um linfoma, em setembro, quando foram utilizadas as próprias células do paciente. Ele respondeu bem ao tratamento, mas depois foi diagnosticado com coronavírus e precisou ser novamente internado.



O Hospital Copa D'Or enviou à coluna um comunicado confirmando o falecimento do cantor: "Lamentamos a a morte do paciente Paulo César dos Santos na noite desta segunda-feira (14) e o hospital informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes".

A morte do cantor ocorreu no final da tarde desta segunda-feira. Pela manhã, a assessoria de imprensa do grupo soltou um comunicado pedindo orações e informando que o estado de saúde do cantor era delicado.



O Roupa Nova é uma bandas mais populares do Brasil e que manteve a sua formação original desde 1980. Paulinho dividia os vocais com o baterista Serginho e também tocava percussão. Os outros integrantes são Nando, voz e baixo; Kiko, guitarra, violão e vocal; Cleberson Horsth, vocal e teclados, e Ricardo Feghali, guitarra.

Paulinho deixa dois filhos: Pepê, baterista da banda Jamz, revelada no programa SuperStar da Globo, e a cantora Twigg.



A assessoria da banda postou um comunicado nas redes sociais por volta das 22h: "As luzes do palco se apagaram. Infelizmente o nosso querido Paulinho não resistiu. Acabamos de receber a notícia que ele veio a falecer de falência de múltiplos órgãos após ser acometido pela infecção do vírus Covid-19. Paciente decorrente de outras co-morbidades, entre elas um transplante de medula óssea devido a um linfoma. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, que levou à parada dos órgãos".

