Matheus Alves, Julia Barcelar e Sávio Dj Divulgação: Hugo Mesquita/ Palmer Assessoria de Comunicação

Por O Dia

Depois do sucesso 'Cheia de Marra', lançado no mês de agosto deste ano, hit que atingiu a marca de 100 mil streams em quatro meses, Matheus Alves encerra o ano de 2020 com chave de ouro ao lançar a música 'Absurda'. O clipe foi gravado no Faro Beach Club, Zona Sul do Rio, e com participações especiais de Julia Barcelar e Sávio Dj.



A canção conta a história de uma menina empoderada, que só faz o que ela quer: "O sexo feminino a cada dia conquista mais e mais o seu espaço, eu acho justo. A música surgiu em meio a este caos que vivemos, na pandemia, queríamos levar uma mensagem de igualdade entre homens e mulheres. Eu, Julia e Sávio estudamos cada detalhe da música e do clipe durante meses. Estamos felizes com o resultado. Espero que o povo dance, cante e se divirta com o nosso som , explica Matheus Alves.



O clipe de 'Absurda' também conta a participação de Matheus Crivella, mais conhecido como 'Novinho', ex-participante do De Férias Com Ex Brasil da MTV. Confira o clipe de ABSURDA: https://youtu.be/4AlBI7Dz5ew