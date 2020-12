Angela Ro Ro Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 16:22

Solteira, sim. Sozinha também. Este é o estado de civil do momento de Angela Ro Ro. Depois de zoar e arrancar risadas dos seguidores com a tradição de comer peru nas ceias de Natal, a cantora mandou um recado bem-humorado para quem não tem ninguém para chamar de 'seu' no momento. "Para quem está com fogo no rabo e quem está que não aguenta de tesão, a vovó selvagem tem um conselho: a solução é a masturbação", disse. Angela está solteira desde julho, quando terminou o namoro com a produtora cultural Verônica Menezes.

Recentemente, Angela contou que teve um sonho erótico e ficou assustada porque era com um homem. "Era até um rapaz bonito, mas, Meu Deus! Estou apavorada", contou.

