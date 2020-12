Maiara e Maraisa Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 16:43 | Atualizado 15/12/2020 16:45

Enquanto as prefeituras do Rio e Salvador cancelaram as festas da Virado de Ano, em São Paulo vai ter celebração e a dupla Maiara e Maraisa foi escolhida para fazer um show virtual no Réveillon. Sim, pelas redes sociais! E as cantoras vão ganhar uma bola preta pela apresentação gravada. Segundo informações da colunista Monica Bergamo, da Folha de São Paulo, a Secretaria Municipal do Turismo do Governo Bruno Covas, responsável pela contratação, fechou o contrato por R$ 320 mil. Todo mundo já especulava sobre o cachê alto no meio dos artistas, mas ninguém esperava pela quantia gorda em tempo magro de shows por causa da pandemia do coronavírus há nove meses.