Marcelo Tchakabum Leo Franco/Agnews

Por O Dia

Marcelo Tchakabum, vocalista do Tchakabum, foi visto desembarcando nesta terça-feira (15), no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com novo visual. O cantor abriu mão de seus tradicionais dreadlocks longos para apostar no curtinho e aproveitar suas madeixas ao natural. A coluna curtiu o resultado!