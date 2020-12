Antônia Fontenelle e Felipe e Luccas Neto Reprodução/Montagem

Por O Dia

Antônia Fontenelle conseguiu ter um pedido seu atendido pela Justiça em um dos processos movidos pelos irmãos Neto. A youtuber conseguiu que a audiência virtual de Instrução e Julgamento - que estava marcada para o último dia 9 - fosse remarcada para 14 de abril do ano que vem. Além disso, ela também teve parecer favorável para que a audiência fosse realizada presencialmente, após alegar que sofreria prejuízos com o formato virtual. Sendo assim, ficou prevista para às 14h30, no IX Juizado Especial Criminal, no fórum da Barra da Tijuca, mas não necessariamente Antônia ficará cara a cara com o Felipe e Luccas Neto, já que a presença deles pode ser dispensada, uma vez que seus advogados estejam presentes.

A audiência em questão é referente ao processo e Luccas e Felipe abriram separadamente contra Antônia por causa da mesma entrevista que ela deu ao site Brasil Sem Medo. Por ser tratar do mesmo fato, a Justiça decidiu transformar as duas ações em uma só. Em seu depoimento, ela diz que "não dá mais para fechar os olhos para esse tipo de coisa: gente que doutrina pessoas, disfarçado de bom moço. Se você reparar, todas as coisas dele acabam em algo de cunho sexual" e "crianças me ameaçando de morte. Esse é o tipo de criança que ele está formando, que hoje ameaça e amanha está matando", disse Antônia sobre Felipe Neto.

Publicidade

Sobre Luccas Netto, as acusações foram as seguintes: "há caso de criança que tomou remédio induzida por ele. Obviamente ele não falou isso diretamente - vai lá, toma remédio e se mata - mas passou mensagens como 'criança que toma remédio vira super herói'. Uma comunicação mal feita", afirmou Antônia, que em outro trecho ainda fala dos irmãos: "eu digo que esses dois são perigos, sim. O conteúdo que o Felipe Neto fez e já apagou era pra ele estar preso.



Além do pedido de audiência presencial, Antônia também solicitou o desmembramento dos dois processos que viraram um. Mas este foi indeferido.