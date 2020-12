Taty Zatto Divulgação

Por O Dia

A DJ Taty Zatto está toda boba comemorando seu posto entre as melhores DJ's da America Latina. Em votação feita pela maior revista eletrônica da cena feminina mundial, a DJaneTop, Taty ficou na 38ª posição. Além dela, Thascya e Jéssica Brankka são algumas das brasileiras que também estão no ranking.

"O ano de 2020 foi muito difícil, mas tomei fôlego e me reinventei. No projeto 'Na Varanda' toquei na área comum dos condomínios para as famílias isoladas em seus apartamentos. O que foi uma emoção e uma experiência única. Fiz lives e ainda tive a oportunidade de tocar durante uma semana como DJ residente do 'TVZ no Ar', no Multishow. Outra experiência inesquecível. E para fechar o ano com chave de ouro fui eleita a 38ª melhor DJ entre as melhores do mundo na categoria América Latina . É meu primeiro ano concorrendo nesse prêmio internacional. Nossa, que emoção! Agora é trabalhar mais e mais, para que 2021 seja ainda melhor. Vai ser", diz Taty Zatto, empolgada.