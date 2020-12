Jon Jon e seus convidados Divulgação/Daniel Vitor Carvalho

Por O Dia

O último trabalho do ano do DJ e produtor musical Jon Jon é uma volta ao seu passado e ao passado do gênero que o consagrou: o funk. O artista decidiu criar o projeto 'Funk no Ranking', em que reúne diversas gerações de cantores, misturando beats antigos já consagrados com os mais atuais. Com quase seis minutos de track, a primeira edição contou com nomes como MC Brunyn, MC Natan, Azzy, Tati Quebra-Barraco, MC Sabrina, MC Ka de Paris, MC TH, MC Master, Choji, Thiaguinho MT e, claro, o próprio Jon Jon, que também solta a voz. Apesar da evolução rítmica, parece que as reivindicações não mudam. O lançamento da música e clipe acontecem, nesta quinta-feira (17), nas plataformas digitais.