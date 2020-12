Mario Jr tem novo empresário

Mario Jr e Felipe Didonih Divulgação

Por MH

Mario Jr, o criador de 'Roi, Letícia, né?', tem novo empresário. É Felipe Didonih, o mesmo que administra a carreia dos principais tiktokers do Brasil como a Pequena Lo, Mah Tavares, Camilla Rocha, Nicole Louise JP Mota e mais outros 50 influenciadores. Felipe Didonih, dono da Didonih Agency e da Didonih Studio, além de empresário, é diretor e o primeiro a criar e lançar webseries no Instagram e a primeira no mundo no Tik Tok. O paulista já figurou na lista Under30 da Forbes e é dono de um laudo que o qualifica como gênio após um estudo psicológico apontar que seus Q. E.(inteligência emocional) e Q.I (quociente de inteligência) são acimas da média.