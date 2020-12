Victor Sarro, conhecido por sua atuação em vários programas de TV e ao lado de Anitta, anima o primeiro dia do Risorama Divulgação

Por MH

Publicado 15/12/2020 22:29

Galeria de Fotos Aline Finatti Reprodução Aline Finatti Reprodução Victor Sarro e Aline Finatti Reprodução/Montagem Victor Sarro, conhecido por sua atuação em vários programas de TV e ao lado de Anitta, anima o primeiro dia do Risorama Divulgação Depois que esta humilde colunista revelou o imbróglio na Justiça entre Victor Sarro e a ex-mulher, Aline Finatti, o humorista, que atualmente está contratado pela Record por causa de 'A Fazenda', alegou que não tem condições de pagar a pensão alimentícia das duas filhas, Serena e Bella: "Eu pago o que eu posso", assumiu Sarro que teria uma renda mensal de R$ 10 mil do atual emprego temporário.

Victor contou ao F5, que quando se separou, o acordo era que ele pagasse R$ 7.200, o equivalente a escola e convênio de saúde e mais R$ 2.000 para a mãe até ela se estabilizar. Porém, de acordo com ele, desde que a ex-mulher começou a morar com outra pessoa, nunca mais foi conversado nada sobre os R$ 2.000 que ele colocava na pensão. "No ano passado, eu pedi para a Aline para a gente resolver isso e ajustar, pois eu queria me casar novamente. Foi então que ela decidiu entrar na Justiça, depois de três anos, para cobrar todos esses valores que nunca haviam sido cobrados antes. Eu sigo pagado esse total de R$ 7.200 mesmo durante a pandemia, mesmo sem o teatro estar aberto, mesmo sem ter contrato na TV".

Ele comentou que no novo pedido feito por Aline seria de um total de R$ 9.500 por mês, exatamente o que ele ganha por mês no momento. "Sempre peguei as meninas nos meus dias e nunca atrasei pensão que pago há três anos mensalmente. Estou há dois anos morando no mesmo lugar, a coisa mais fácil do mundo é me encontrar. Ela está no direito de pedir qualquer coisa e eu estou no meu direito de me explicar e dizer que sigo pagando, só não tenho mais condição de pagar o que ela pede. Tentei fazer diversos acordos, mas nenhum foi aceito", finalizou.

Aline e Victor estão separados desde 2017 e a designer reclama de não receber R$ 1.500 a mais do que teria direito das pensões alimentícias. A coluna apurou que ela reclama aos mais próximos dos constantes atrasos e o pagamento de menos da metade do valor acordado do ex.