Publicado 15/12/2020 22:41 | Atualizado 15/12/2020 22:44

Em sua passagem por São Paulo, Jair Bolsonaro foi visitar Silvio Santos em sua mansão, no bairro do Morumbi, e levou um presente para o apresentador, que completou 90 anos no último sábado (12). O presidente deu ao dono do SBT um selo comemorativo dos Correios em celebração a nova idade. Silvio ficou emocionado com a homenagem, fez várias piadas e arrancou gargalhadas de Bolsonaro.

O presidente do Brasil entregou também uma placa ao apresentador. Jair Bolsonaro estava acompanhado do presidente da estatal, Floriano Peixoto, e do genro de Silvio, ministro das Comunicações, Fábio Faria, que é casado com Patrícia Abravanel, a filha número quatro das seis herdeiras do empresário.



