Raquel Fabbri Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 15:14 | Atualizado 16/12/2020 15:23

Ex-aluna de Jornalismo de uma das assistentes desta coluna, Raquel Fabbri vive um drama. Ela, que trabalhou na Globosat na área de produção até conseguir o papel de Bia na novela 'Alto Astral' [na história, a personagem era gorda e sofria bullying da própria família] há cinco anos, descobriu um tumor em novembro. Com o diagnóstico nas mãos, Raquel precisou fazer uma vaquinha virtual para pagar uma cirurgia. A operação de retirada do tumor será realizada nesta quinta-feira (17). "É uma pu** cirurgia, mas vamos que vamos. Vai ficar tudo bem", contou à coluna.

Rachel, que está no elenco de apoio de 'Amor de Mãe', revelou que aproveitou o plano de saúde da Globo para fazer vários exames e foi durante um check-up que os médicos descobriram um tumor atrás do intestino reto. Segundo a atriz, ele é benigno, mas é raro e cirúrgico. Diante do alto custo da cirurgia e das despesas médicas, ela teve a ideia de fazer vaquinha para arrecadar R$ 10 mil. Conseguiu o valor em uma semana, no início dezembro e fechou a vaquinha. Mas, agora Raquel precisou retomar a arrecadação porque surgiram novos gastos e ela não tem condições de pagar.

Publicidade