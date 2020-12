Anitta: Made in Honório Divulgação / Netflix

A estreia de Anitta com sua nova série na Netflix trouxe uma grande repercussão tanto pelo fato da cantora contar sobre o abuso sexual que sofreu, quanto pelo fato de em momentos da série ela assediar seus funcionários com gritos e xingamentos. Não é de hoje que o meio artístico sabe da postura da cantora de Honório Gurgel. Apesar de ser um estrondoso sucesso, Anitta também é conhecida por estar sempre envolvida em polêmicas e por falar mal de outros artistas nacionais.



A questão que pega agora é o fato da cantora se sentir confortável em levar ao ar numa série de nível mundial cenas explícitas de assédio moral a seus funcionários e ainda depois de cometê-los justificar dizendo que faz de tudo por sua equipe.



O fato dela ser uma estrela não dá aval para que ela trate pessoas que estão trabalhando da maneira que as trata. Ainda mais ela, que adora sempre opinar como a politicamente correta, defensora dos direitos. Seria bem interessante que antes de palpitar e se meter em tudo que se mete, Anitta gastasse um pouco desse tempo aprendendo como tratar melhor as pessoas que a ajudam a conseguir o sucesso que tem, afinal, ninguém consegue nada sozinho. Ninguém sai de sua casa, deixa sua família para ser humilhado no seu local de trabalho.



Me lembro uma crítica que Anitta fez ao presidente Jair Bolsonaro, que teve uma atitude péssima com um jornalista. "Eu nunca briguei na vida, acreditam? Sempre achei a pessoa que parte pra agressão a maior prova de ignorância mental e de falta de intelecto que há. Agora, vendo o presidente querer resolver as coisas na porrada, acabo de ter certeza da minha teoria", disse a cantora.



Agressões verbais também são agressões, não deixam de ferir e constranger quem as recebe, dona Poderosa. Então, assim como orientou o presidente, você também deveria sair dessa ignorância mental e usar seu intelecto para tratar melhor ao próximo que está no seu círculo e faz a engrenagem do seu show rodar.



Num futuro não muito distante, com certeza, teremos notícias de ex- funcionários processando Anitta por esses assédios. Nada que não seja esperado, afinal, toda ação tem uma reação mas, com certeza, nada disso afetará Anitta, já que com ela o que vale é o velho ditado "falem bem, falem mal, mas falem de mim".