Isabelle Aragão Divulgação/Edu Viana

Por O Dia

Isabelle Aragão, a Alícia da série 'Bugados', do Canal Gloob, é fã de carteirinha da atriz Adriana Esteves e, na última terça-feira, a estrela da novela 'Amor de Mãe completou 51 anos. Belle fez questão de parabenizar a colega de profissão. "Dia 15 de dezembro é o dia de aniversário desse ícone da TV, que é a Adriana Esteves! Me inspiro na Adriana. Sou fã dela há mais de três anos e acho ela super linda e fofa com os fãs! Mesmo não tendo redes sociais, já vi pessoas que conhecem ela pessoalmente falando que ela é super atenciosa! Um dos meus maiores sonhos é conhecê-la e fazer uma novela com ela! Eu amo todos os personagens dela, já assisti quase todas as séries, filmes e novelas. Mas amo de paixão a Celinha ('Toma lá, dá Cá), Fatima ('Justiça'), Lola ('Kubanacan') e a Carminha ('Avenida Brasil'), comentou Isabelle, de 13 anos, que já passou pelo SBT e Record.